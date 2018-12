AMLO anuncia que Margarita Ríos será la encargada del SAT

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que Margarita Ríos será la nueva directora del Sistema de Administración Tributaria (SAT).

Durante su conferencia de prensa matutina, el presidente presentó, además, a Adelfo Regino como director del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas.

Al referirse al tema de su seguridad, el presidente López Obrador presentó ante la prensa a Daniel Asaf como director de la Ayudantía.

Detalló que Asaf coordinará a 10 hombres y mujeres que lo cuidarán, al igual que lo hace "el pueblo" y los militares.

"No quiero que me cerquen, no quiero que me impidan mantener la comunicación con los ciudadanos", señaló.