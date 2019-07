AMLO apoya a Calderón y Fox: "Antes los expresidentes guardaban silencio"

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador en conferencia de prensa, recordó que antes los expresidentes guardaban silencio y no intervenían en la política. Sin embargo, sin mencionar a los exmandatarios Vicente Fox y Felipe Calderón, sostuvo que no ve mal que participen en la vida pública del país.

