AMLO apoyará a Badiraguato; pide no estigmatizarla por ser 'tierra del Chapo'

Ciudad de México. - El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió en su conferencia de prensa matutina de este jueves no estigmatizar Badiraguato, Sinaloa, tierra en la que nació Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, quien fue declarado culpable por narcotráfico en una corte de Estados Unidos.

El mandatario federal dijo que no se deben estigmatizar pueblos y puso como ejemplo a Atlacomulco y señaló que este municipio del Estado de México no puede ser juzgado sólo porque de ahí es el grupo Atlacomulco.

Andrés Manuel López Obrador anunció que el viernes 15 de febrero hará una gira de trabajo por Badiraguato, Sinaloa, y anunció tres acciones que se están construyendo en el lugar.

Reiteró que echarán a andar una campaña dirigida a los jóvenes para evitar el consumo de drogas y se convocarán a expertos para que los apoyen, no sólo en alejar a los jóvenes de las adicciones con advertencia de sus consecuencias, sino también con base a la promoción de valores morales, culturales y espirituales.

Repetir que tenemos que buscar el camino del bien, no afectar al prójimo y no afectarnos a nosotros mismos, no afectar a familiares, es muy importante la libertad, muy importante, estamos buscando regenerar la vida pública con atención a los jóvenes, empleos y bienestar”, finalizó.