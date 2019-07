AMLO arremete contra sexenios anteriores por no apoyar la CFE

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador en conferencia de prensa afirmó que las administraciones pasadas dejaron de apoyar de manera intencional a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para darle paso a las empresas privadas y aseguró que no habrá un aumento en el costo de la luz, a la par que descartó que haya apagones, puesto que se cuenta con la infraestructura para garantizar el servicio.

El mandatario indicó que como resultado de los trabajos de mantenimiento que se ha realizado en las plantas de la Comisión Federal de Electricidad se ha incrementado el volumen de la energía que se produce.

López Obrador señaló que ahora la política de su administración es fortalecer a la CFE, por lo que "es otra política y está ya se inició. En el gobierno de Carlos Salinas de Gortari se modificó una ley secundaria, desde 1989 y se empezaron a dar concesiones para particulares para generar energía, algo que no sucedía hasta entonces".

Por ultimó el mandatario, señaló que no habrá un aumento en el costo de la energía eléctrica

Porque está demostrado que en este proceso de desplazamiento de la CFE llevó a que se aumentara constantemente el precio de la energía eléctrica. Necesitamos garantizar a los consumidores que no haya aumento en términos reales de la energía eléctrica, por eso ya cambió la política. No habrá falta de energía, no habrá apagones, lo digo para que no se manipule a la gente", finalizó.