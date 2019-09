AMLO asegura que él no se involucra en las decisiones de ningún partido

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador, propuso que la elección de dirigentes estatales y nacionales, fueran elegidos mediante la encuesta, método que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena, no aceptó.

De igual manera, el mandatario expresó que él propuso ese método, con el propósito y la intención de que no hubieran más enfrentamientos.

No me puedo meter por una sugerencia que hice, le corresponde a los órganos de dirección de Morena. No me meto en la política interna de Morena, di esa sugerencia con el propósito que no haya enfrentamientos y no es más que una opinión. No tengo intención de meterme en los asuntos internos de ningún partido, no lo voy a hacer", aseveró el gobernante.