AMLO asegura que la Guardia Nacional abordará transporte en el Edomex

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa, aseguró que así como elementos de la Guardia Nacional vigilan las instalaciones del Metro de la Ciudad de México, pueden hacer la misma labor en el transporte público del Estado de México.

El mandatario aseguró que esa es la función del nuevo cuerpo de seguridad y fue cuestionado ¿La Guardia Nacional puede abordar unidades de transporte en Edomex?

El mandatario explicó que ya se está trabajando en la ampliación de la Guardia Nacional, es un proceso e hizo recordar que (a nivel nacional) no había más que la Policía Federal, con 10 mil efectivos. Reiteró que comenzó con 150 regiones y serán 266, con un promedio de 400 elementos cada una.

Hasta ahora se tienen ya desplegados cerca de 80 mil elementos en todo el país, pero no son suficientes y ya se tienen los recursos para la construcción de instalaciones. or eso es importante la Austeridad Republicana y no permitir la corrupción», apuntó.