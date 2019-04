AMLO cancela contrato de compra de papel con su compadre Miguel Rincón

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador cancelará el contrato del Gobierno Federal para comprar papel para los libros de texto gratuitos para evitar compadrazgos y amiguismos, toda vez que el empresario dueño de Scribe, Miguel Rincón, quien ganó la licitación, es su compadre.

Quiero dar a conocer aquí a los mexicanos, a todos, que voy a pedir a la instancia correspondiente del gobierno que se busque la forma legal que se cancele ese contrato y esa compra. Le pido a mi compadre Miguel Rincón que entienda la circunstancia", expresó.

El presidente sostuvo que legalmente no hay ningún problema para cancelar el contrato.

Pero quiero pedir que se busque la forma, incluso hablando con Miguel para que si legalmente no es posible que el renuncie a su derecho, para dar un ejemplo de que no habrá influyentismo, amiguismo, compadrazgo nepotismo y ninguna de esas lacras de la política", sostuvo.

López Obrador dijo que no deja duda de su integridad, además no quiere dar ningún motivo para críticas de "los conservadores y la prensa fifí porque no somos iguales".