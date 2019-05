AMLO como 'Pilato': "No puedo hacer un juicio a Calderón lo dice en la biblia"

Ciudad de México.- El presidente, Andrés Manuel López Obrador indicó que no pude hacer “juicios temerarios” ni determinar si Felipe Calderón se enriqueció durante su administración.

El mandatario nuevamente en conferencia de prensa fue cuestionado sobre los argumentos del expresidente respecto a la honestidad durante su sexenio.

No puedo hacer un juicio eso corresponde a todos y no se puede señalar a nadie si no se tienen prueba yo ahora tengo otro encargo y no puedo hacer juicios, como se dice en la biblia, juicios temerarios. La voz del pueblo, que es la voz de la historia”, señaló.