AMLO compara freno a la revocación con su desafuero en 2006

Ciudad de México.- Luego del freno de la iniciativa para la revocación del mandato en el Senado, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó la acción como algo semejante al desafuero que vivió en 2006, porque sus opositores no querían verlo en la boleta electoral.

El que no quieran aprobar la revocación del mandato, argumentando de que no voy a ir en la boleta, es algo parecido a lo que me hicieron cuando me desaforaron. No querían que yo fuera en la boleta del 2006, inventaron que había incumplido la decisión de un juez, que había violado un amparo que había yo construido un camino para un hospital", dijo.