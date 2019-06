AMLO comparte una foto de hace 33 años, y vaya sorpresa le dio la vida

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador compartió dos fotos, se trata cuando en 1988 compitió por la gubernatura de Tabasco y la ultima en un restaurante de Playa del Carmen.

En la foto se le observa con un grupo de personas en las que hay dos niños. Por lo que el mandatario tabasqueño explicó que se trata de una fotografía de hace 33 años tomada en Comalcalco.

El mandatario destacó que al niño que está tomando de los hombros lo volvió a ver este domingo en Tulum, Quintana Roo. Después de 33 años, el hombre lo encontró ahora siendo presidente de México, por lo que se emocionó.

Me encontré en Tulum al niño que estoy tomando de los hombros. Es una foto de 1988, en Comalcalco. Yo era candidato a gobernador por el FDN. Ahora, con la nueva realidad, él se emocionó hasta el llanto. A mí me hizo recordar de dónde vengo y por qué no tengo derecho a fallar, escribió.