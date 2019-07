AMLO considera mal gobernante a Salinas, pero 'cero' opinión de sus hijos

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador en conferencia de prensa indicó que pese a que considera como un mal gobernante a Carlos Salinas de Gortari, no opinará sobre el caso de su hijo Emilio Salinas Occelli supuestamente investigado por una su relación a un grupo de presunta trata.

No debemos meter a la familia, aunque tengamos diferencia con el expresidente Carlos Salinas, yo lo considero como un mal gobernante, lo he llamado y tengo sustento para decir que es el padre de la desigualdad moderna”, indicó.

López Obrador agregó que con Salinas de Gortari se vivió una “gran piñata” en el país, pero no por eso se meterá con el caso de su hijo.

Eso lo condeno, pero de sus hijos no me meto, porque no debemos de meternos con la familia. Es mi punto de vista, si cometieron un delito la autoridad competente pero la presidencia no debe hacer un juicio en este sentido y no”, añadió.