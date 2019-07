AMLO da fuerte 'golpazo' a una revista: "No se portó bien con nosotros"

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador comunicó en su conferencia de prensa que la revista Proceso “no se portó bien con nosotros” y añadió que desde que murió su director Julio Scherer ya casi no la leo”.

El mandatario señaló que los buenos periodistas de la historia de México han apostado a las transformaciones y aseguró que todos tomaron partido.

Es muy cómodo decir yo soy independiente, el periodismo no tiene por qué tomar partido o apostar a la transformación sino analizar la realidad, criticarla pero no transfórmala, eso es editorializar para conservar no para transformar“ mencionó.