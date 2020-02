AMLO da la bienvenida a México Libre, el partido de Felipe Calderón

Ciudad de México.- Felipe Calderón y la exprimera dama Maragarita Zavala, lograron que el Instituto Nacional Electoral aprobara la formación de su partido político México Libre, lo que fue aplaudido por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En el INE no se han portado bien, pero no tengo porque cuestionar que se le dé registro a un partido político, no es correcto que yo cuestione eso, que bien que existan los partidos y que haya participación política democrática en la sociedad”.