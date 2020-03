AMLO defiende a Alfonso Romo ante investigación en su contra

Ciudad de México.- El actual mandatario de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que Alfonso Romo, jefe de gabinete en el Gobierno Federal, es una persona de bien, a pesar de una investigación en su contra por supuesto conflicto de interés.

El actual jefe de Oficina de la Presidencia fue acusado por una investigación en su contra donde se plantea un supuesto conflicto de interés, al señalar que Alfonso Romo habría obtenido concesiones para explotar la mayor cantidad de agua subterránea para uso agrícola en la Península de Yucatán, a través de la empresa Enerall.

Vamos a pedirle a la Secretaría del Medio Ambiente que lleve a cabo una investigación y también a la SFP. No hay impunidad. Aquí lo que puedo decirles es que cuando Alfonso Romo y otros servidores públicos ingresan al Gobierno, no pueden tener ya vínculos con otras empresas. Lo que sé es que él ya no participa, ya no es miembro de la empresa involucrada. Nosotros no damos permisos para la extracción del agua, ni para afectar mantos acuíferos. Los que gobernaron antes dieron permiso para todo", dijo el presidente.