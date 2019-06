AMLO deja en su 'sano juicio', si el Fiscal Gertz renuncia o no a su cargo

Ciudad de México.- el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador señaló que ante un posible conflicto de interés con el Fiscal General de la República, el propio Alejandro Gertz Manero debería decidir si renuncia o no a su cargo.

El mandatario en conferencia de prensa destacó que en la pasada administración no se había dictado orden de aprehensión en contra del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, “que no se ha podido detener, ese es otro asunto. esto marca la diferencia”, por lo que afirmó que le tiene confianza a Alejandro Gertz.

El Palacio Nacional comentó que todos quisieran que se fuese más eficaz en la impartición de justicia, “pero son procesos que se deben llevar a cabo, no puede haber juicios sumarios, se deben garantizar los derechos de los presuntos delincuentes”.

El líder de México acotó que muchas veces se quiere que la justicia sea rápida y expedita.

Creo que Alejandro Gertz es buena persona, debería decidir si renuncia, no me queda hacer recomendación en este sentido, pero no creo que sea ilegal, puede ser inmoral y eso le corresponde a él”, finalizó.