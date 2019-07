AMLO descarta crisis nacional en el caso de BC por el gobernador electo

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa descartó que el caso de Baja California dónde el Congreso local amplió de dos a cinco años el mandato del gobernador electo Jaime Bonilla (Morena), pueda generar un precedente a nivel nacional.

No creo que suceda, ya son otros tiempos. Antes esas cosas se ordenaban desde la presidencia, ahora no y hay que irse acostumbrando a que hay poderes autónomos, independientes", dijo durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional", añadió.

El mandatario reiteró que no hará más comentarios porque es un asunto que lo tienen que resolver las instancias competentes, en este caso el Tribunal Electoral, "y ya hay denuncias y que se resuelva".

Sobre el llamado que hizo el fundador del PRD, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, quien pidió protestar de manera legal porque esa decisión vulnera el orden democrático, el Presidente dijo que está en su derecho de expresar sus puntos de vista, pero evitó polemizar con el también tres veces candidato a la presidencia.

López Obrador señaló que el país ya vive otras circunstancias que la gente no se deja, los legisladores ya no son empleados del Ejecutivo.

Acuérdense como era en Baja California, ¿que no hubo un arreglo con los arriba entre partidos?, eso ya no existe, ya no se puede reeditar eso, menos en épocas de cambio y de transformación".