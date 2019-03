AMLO desconoce caso de posible envenenamiento hacia su persona

Ciudad de México. - Andrés Manuel López Obrador, presidente de México expresó esta mañana en conferencia de prensa en el Palacio Nacional, que no está preocupado por un presunto atentado a su persona y aseguró que desconoce algún informe de un posible envenenamiento durante su campaña.

No tengo ningún informe sobre ese asunto es hasta me estoy enterando y no hay preocupación por eso. Voy a restaurantes, a fondas, donde me atienden muy bien tanto los chef como los trabajadores de hoteles, restaurantes y les tengo toda la confianza. No hay ningún operativo especial para que alguien esté al pendiente de lo que vamos a comer, comemos lo que hay”, manifestó.