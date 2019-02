AMLO destaca que pasaron de 50 mil barriles robados a 16 mil en dos meses

Ciudad de México.- A dos meses de ponerse en marcha el plan de seguridad contra el robo de combustible, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que este ilícito ha disminuido 78.9 por ciento con respecto a diciembre.

De acuerdo con información de Petróleos de México (Pemex), del 1 al 20 de diciembre el promedio de hurto de hidrocarburo era de 74 mil barriles diarios; sin embargo, a partir del 21 de diciembre, cuando el Gobierno Federal intervino el Centro de Control de Pemex, al 19 de febrero ha bajado a 15.6 mil barriles diarios.

La información de Pemex precisa que de los 15.6 mil barriles de combustible robados diario en el país, el 75 por ciento de éstos han sido hurtados mientras hay ductos suspendidos.

López Obrador destacó que pese a algunas oposiciones se ha logrado combatir, con el apoyo de la ciudadanía, este delito, por lo que de seguir éste a la baja el gobierno podría ahorrar cerca de 50 mil millones de pesos.

Aseguró que los operativos por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina-Armada de México y la Policía Federal continuarán, ya que aún se registran tomas ilegales en ductos de Pemex.

No lo vamos a dejar, porque estaba arraigado y no se ha erradicado por completo el robo de combustible, pues aún hay tomas ilegales, seguimos con el operativo. No vamos a distraernos ni a descuidarnos, vamos a mantener el plan”, aseveró.