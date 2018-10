AMLO difunde video que muestra los pueblos que se unirán por el Tren Maya

Ciudad de México.- El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrado, compartió en sus redes sociales un video que promociona el proyecto del Tren Maya, que cruzará por Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. La grabación describe aspectos que exaltan esos estados y señala que “más que una región, somos una familia”.

El video menciona algunos aspectos que caracterizan a los estados donde se construirá el Tren Maya. El nombre con el que se conoce al proyecto se inspira en la civilización que floreció en la península de Yucatán, de “cultura y sabiduría milenarias”, señala la grabación.

El tren es uno de los proyectos más importantes de la administración del próximo presidente de México, y es que “integrará a la región más importante del mundo por su riqueza arqueológica. Además, pasará por la orilla de la segunda reserva ecológica más extensa del continente americano y fomentará la economía, el turismo y el desarrollo social con absoluto respeto al ambiente”, indica el mensaje que acompaña al video.

Esta mañana, tras su reunión con Rafael Alejandro Moreno, Gobernador de Campeche, el Presidente electo informó que 80 por ciento de la población del sureste está a favor de se ponga en marcha el Tren Maya, según la encuesta que le mostró el mandatario local.

Quiero ser muy claro, no es meterse a la selva a desmontar, pero desde luego que van a estar a dale y dale y dale. Y no, no es una consulta en este caso es que toda la gente está opinando, ¿saben cuánta gente está de acuerdo? El 80 por ciento, me lo acaba de dar a conocer el ciudadano Gobernador, según una encuesta que ellos mandaron a hacer”, aseveró.