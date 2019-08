AMLO en el caso de Rosario Robles: "No se tiene ninguna otra investigación"

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López, en conferencia de prensa, destacó que "no se tiene ninguna otra investigación" sobre el caso de la extitular de Sedesol, Rosario Robles.

El mandatario fue cuestionado sobre el caso Rosario Robles y resaltó que cuando se sabe algo detectado por la unidad encabezada por Enrique Peña Nieto, se le informa y la indicación es que se proceda y se dé toda la información a la Fiscalía General de la República (FGR).

No es cierto, tenga la seguridad de que yo no voy a dar consigna para perjudicar a nadie y no soy tapadera; es el justo medio, así como no voy a pedir que fabriquen delitos y persigan a nadie, tampoco voy a intervenir para que prevalezca la impunidad”, finalizó.