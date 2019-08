AMLO estalla con Banxico: "A los neoliberales les obsesionan las cifras"

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió sobre el informe del Banco de México (Banxico), que bajó el pronóstico de crecimiento, que a los tecnócratas y neoliberales les obsesionan las cifras y los datos, pero que su gobierno está bien y de buenas.

Estamos bien y de buenas, no les gusta a los tecnócratas que yo me expresé de esta manera pero me interesa mucho la economía popular.