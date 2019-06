AMLO evidenciará a quien presente los recursos legales de Santa Lucía

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador aseguró que detrás de los amparos para detener la construcción del nuevo aeropuerto en Santa Lucía hay un interés político y económico de sus adversarios, por lo que en las conferencias matutinas evidenciará a quien presente los recursos legales y a los jueces que los otorguen.

Además, si eso lo lograran, yo tendría aquí que informar por qué se detiene y quiénes son los responsables; o sea, no iban a quedar en el anonimato : A ver, este señor que tiene estos intereses presentó un amparo y este juez se lo otorgó, y nosotros consideramos que es injusto”, apuntó.

El mandatario reiteró que cumplirán con los tiempos acordados y en dos años va a estar terminado el nuevo aeropuerto en la base aérea de Santa Lucía, en la cual ya se iniciaron los trabajos de rehabilitación.

Ya empezamos a rehabilitar el actual aeropuerto, las pistas. No se nota de que se está trabajando porque lo estamos haciendo en la noche, muy tarde hasta la madrugada, pero estamos mejorando las pistas, mejorando todo lo que es el actual aeropuerto y se inició ya la remodelación , se van a mejorar todos los espacios, los baños, se van a crear nuevas terminales en el actual aeropuerto. Ya estamos trabajando”, reiteró.

Finalmente, destacó que no están preocupados por la suspensión en Santa Lucía, porque todo es una campaña para demorar el proceso de construcción.

Sí, sabemos que es una estrategia de nuestros adversarios, pero no van a poder, porque legalmente no se está infringiendo ninguna ley, entonces no pueden aún cuando una autoridad del Poder Judicial actuara de mala fe, pues hay instancias y lo más que lograría serían demorar el proyecto, eso es lo único”, finalizó.