AMLO evita hablar de Carlos Urzúa: "Mañana hablamos de politiquería"

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó responder a los comentarios del exsecretario de Hacienda, Carlos Urzúa, porque dijo no le ha dado tiempo de leer la entrevista que otorgó a un semanario en la que se revela las causas que lo orillaron a renunciar.

En breves comentarios a su salida del Hotel Plaza donde se hospedó en Uruapan, Michoacán, el mandatario dijo que hoy, durante la conferencia en Palacio Nacional, habrá de referirse a estos temas de “política o politiquería”.

No la he leído, no he tenido tiempo porque imagínese estamos levantando no sólo el sistema médico que estaba por los suelos, estamos levantando al país porque imperaba y reinaba la corrupción, eso es lo que más nos preocupa y ocupa.