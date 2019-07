AMLO firma compromiso ante notario público y mexicanos: "No reelección"

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador en conferencia de prensa firmó esta mañana ante notario público, tres compromisos: "sufragio efectivo, no reelección y no corrupción"

El mandatario firmó ante el notario Rafael Arturo Coello Santos, el documento que informó en marzo pasado.

Soy maderista y creo en el sufragio efectivo no reelección y por eso voy a durar el tiempo que el pueblo quiera y no me voy a aferrar a la Presidencia", indicó.