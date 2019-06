AMLO en cuestión de asuntos públicos no tiene esposa, hijos, hermanos, nueras

Ciudad de México.- Con el propósito de evitar actos de influyentismo por parte integrantes Gobierno y familiares, el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa dijo que firmará un memorándum que impida a "vivales aprovecharse" de su nombre, porque lo que más le enoja son los actos de corrupción.

No me enoja el que digan que se van a eliminar los gatos del Palacio, pobres gatos qué culpa tienen o que quieren saber de qué religión soy, por qué no canto el himno nacional, o que cómo voy a empezar una refinería si no hay estudios de impacto ambiental eso no me enoja, me enoja mucho la corrupción", destacó.