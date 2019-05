AMLO garantiza apoyo a los productores de carbón de Coahuila

Sabinas, Coahuila.- El presidente, Andrés Manuel López Obrador, reiteró su intención de rescate de los cuerpos de Pasta de Conchos con ayuda de especialistas extranjeros, y anunció también un nuevo y ambicioso acuerdo de pequeños productores de carbón y la Comisión Federal de Electricidad.

De visita para informar sobre los Programas Integrales del Bienestar, el mandatario, dijo que no habrá más privatización de bienes nacionales, “se acabó la saqueadera”.

Delineó lo que sería un plan para garantizar la compra de carbón mineral a pequeños productores, e incluso, se comprometió a que el director de CFE, Manuel Bartlett, visite la región en los próximos días.

El acuerdo tiene varios puntos entre los que destacan acabar con la corrupción y el coyotaje en la compra venta de carbón a la CFE por parte de pequeños productores a través de la Promotora para el Desarrollo Minero (Prodemi).

Se le dará preferencia en la compra de carbón a los pequeños productores de la región Carbonífera de Coahuila, quienes sostienen la economía de municipios como Sabinas, San Juan de Sabinas, Muzquiz y Progreso.

Cuatro, actuar todos con honestidad, entregar o vender a la CFE carbón y no tierra. Cinco, buenos precios. Porque la CFE no es de particulares, es del pueblo. Y no decir le vamos a vender carísimo el carbón, porque entonces la CFE no saldría a delante y tendría que vender cara la energía, tiene que ser lo justo”, describió.