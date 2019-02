AMLO garantiza transparencia en el caso de la gobernadora Alonso

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó alta transparencia en el caso de la gobernadora de Puebla, Martha Érika Alonso quien perdió la vida en un accidente aéreo, por lo que anunció que pedirá al secretario de Comunicaciones y Transportes revisar este asunto e informar a la población.

López Obrador en su conferencia de prensa matutina, expresó que sus adversarios políticos están muy sensibles por lo que en este caso habrá total transparencia. Exhortó a Javier Jiménez Espriú, titular de la SCT que la transparencia sea completa y precisa en la investigación luego de que la dependencia reservó por cinco años los audios sobre la caída del helicóptero donde viajaban los políticos panistas.

No tenía conocimiento de lo que me está preguntando, mi recomendación es que haya transparencia completa, le voy a pedir al secretario que revise este asunto. A lo mejor es una norma, pero lo más importante es la transparencia y que no haya motivo a suspicacias", señaló.