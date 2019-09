AMLO informa de boicoteo en la entrega de medicamentos para el cáncer

Mérida, Yucatán.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante una conferencia en un hospital rural en Yucatán, informó de la detección de tres empresas que vendían el 70 por ciento de los medicamentos que tenía el Gobierno.

Quisieron boicotear no entregando, no vendiendo la medicina que se necesita para curar a los niños de cáncer y pesaban que nos iban a doblegar, ¿qué hicimos?, ya se compró la medicina en Francia, ya llegó la medicina que se compró en el extranjero para que no falten los medicamentos”, informó.