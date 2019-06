AMLO invita al Zócalo el 1 de julio a celebrar su triunfo electoral

Texmelucan, Puebla.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador en su gira presidencial convocó a todos los ciudadanos a asistir al Zócalo de la Ciudad de México el próximo 1 de julio a las 17:00 horas para celebrar el primer año de su triunfo electoral.

El mandatario al encabezar la entrega becas de los Programas del Bienestar hizo la invitación a todos.

López Obrador explicó que desde las 12:00 horas habrá un festival con música popular. Antes, el mandatario llamó a todos los poblanos a trabajar en unidad luego del proceso electoral que, dijo, fue un ejemplo pues no hubo injerencia del Gobierno federal ni fraude electoral, además que se votó en libertad.

Nada de grupos, facciones, partidos, ya pasó la elección ahora todos juntos, nada de que tú eres de este partido y no te voy a dar, no te toca, tú perdiste, no. Eso no lo hacían a nosotros y nos dolía mucho, eso no lo vamos a hacer nosotros nunca, por eso vamos juntos a la transformación del país", declaró