AMLO, mediante la Semarnat, atenderá el caso sobre el Río Sonora

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador en conferencia de prensa pidió al secretario del Medio Ambiente y Recurso Naturales, Víctor Manuel Toledo, que atienda este caso del derrame de una mina operada por Grupo México en los ríos Bacanuchi y Sonora.

Voy a pedirle a Víctor Manuel Toledo, de Medio Ambiente, secretario de Medio Ambiente, que vea lo del río Sonora, lo de la contaminación”, recalcó.

Esto al ser cuestionado sobre el derrame minero en Sonora en 2014, este desastre ecológico ocurrió en el río Sonora y se derramaron más de 40 mil metros cúbicos de acidulados de cobre que contenían aparte cerca de 800 toneladas de metales tóxicos.

Se contaminaron más de 300 pozos en los municipios de Arizpe, Banámichi, Huépac, en Bacoachi, en Baviácora, en San Felipe de Jesús, en Ures y en la capital de Hermosillo.

Añadió el presidente que se hizo un fideicomiso, se alega que la empresa aportó a ese fideicomiso, pero no hay claridad y se alega que la empresa aportó a ese fideicomiso (para atender este problema) pero no hay claridad. Es notorio que no se terminó de responder las demandas de la gente”.

Se investigará si se hizo un fideicomiso, se alega que la empresa aportó a ese fideicomiso, pero no hay claridad", manifestó.

Por ultimó López Obrador señaló que es notorio que no se terminó de resolver las demandas de la gente en plantas de tratamiento, lo que dices del hospital.