AMLO minimiza reunión entre Meade y Herrera: "No es un asunto grave"

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador en conferencia de prensa minimizó la reunión que mantuvo el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, con el exsecretario del ramo y excandidato presidencial, José Antonio Meade, pues dijo, no es un asunto grave.

Me enteré de que se realizó esta reunión. Somos libres, nosotros no tenemos vigilancia sobre lo que hacen los servidores públicos les tenemos confianza, después de que se informó ese encuentro, me envió una nota Arturo Herrera, explicándome que se había reunido en otras ocasiones con exsecretarios de Hacienda”, afirmó.