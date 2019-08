AMLO niega excesos en los 'cafesitos' en las Oficinas de la Presidencia

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador en conferencia de prensa, se deslindó de las compras excesivas contempladas en el Programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios de Presidencia, que incluyen la compra de filete de pescado blanco, atún en lata y bistec de res por casi medio millón de pesos, así como longaniza por más de 335 mil pesos.

Ahora sacaron que aquí en Presidencia vamos a comprar chorizo de no sé cuánto. Yo no como chorizo, con todo respeto; yo prefiero el de Jalpa y no me gusta la moronga azul”, aseguró.