AMLO niega haber engañado al pueblo con el tema de la Guardia Nacional

Ciudad de México.- En su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que se haya engañado a la sociedad civil en que sería un mando civil y no un militar en retiro quien dirija la Guardia Nacional.

No, no, no, para nada, para nada. Estoy muy satisfecho, primero, por la reforma constitucional para crear la Guardia Nacional. Segundo, me siento muy apoyado por dos instituciones fundamentales de México: el Ejército y la Marina", expresó.