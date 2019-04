AMLO niega que habrá descuentos a maestros por manifestarse

Ciudad de México.- No se aplicarán descuentos a los maestros que se ausenten de las aulas por salir a manifestarse, pues se trata de un derecho, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

No habrá (descuentos), tienen derecho a manifestarse y durante el tiempo que llevamos en el Gobierno no ha habido paros frecuentes, no han dejado los niños de tener clase y no ha habido problema mayor, esperamos que no tengamos problemas de fondo”, recalcó.