AMLO niega que la FRG haya pedido información de otros exsecretarios

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador en conferencia de prensa negó que la Fiscalía General de la República (FGR) haya pedido información al Gobierno federal sobre desvío de recursos de otros exsecretarios de la administración de Enrique Peña Nieto.

El mandatario señaló que tal como se pidió sobre el caso de Rosario Robles Berlanga, acusada de participar en desvío de 5 mil millones de pesos cuando fue titular de Sedesol y Sedatu.

No ha solicitado la fiscalía más información sobre otros servidores públicos Esto lo solicita a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, quien nada más me informa y la instrucción que tiene es que se le dé trámite a todo lo que solicitan autoridades nacionales y extranjeras sobre manejo de dinero, pero no tengo información de otros servidores públicos", expresó.