AMLO niega que sea montaje sus conferencias en el Palacio Nacional

Ciudad de México.- El presidente, Andrés Manuel López Obrador rechazó que su conferencia de prensa en el Palacio Nacional, a las siete de la mañana sea un montaje, pues se le da la palabra a quien acuda a preguntar.

En el espacio de preguntas de la rueda de prensa, luego de presentar cifras de fosas clandestinas y la campaña contra las adicciones, el mandatario sostuvo que alguien señaló que esa conferencia es un montaje.

Alguien dijo que era un montaje la conferencia, no, no, no", expresó.