AMLO niega retiro de apoyo a matemáticos: "Si hay presupuesto"

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador en conferencia de prensa, negó hoy que su Gobierno haya retirado el apoyo a la Olimpiada Mexicana de Matemáticas y aseguró que apoya "como nunca" a la ciencia y la tecnología.

Son nuestros adversarios que se la pasan inventando cosas, habrá fondos suficentes, ya hasta me da flojera, no hay ningún problema, no se van a quedar sin recursos", señaló.