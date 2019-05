AMLO ocultó información en la crisis del 'huachicol': "Por estrategia"

Ciudad de México.- El presidente, Andrés Manuel López Obrador en conferencia de prensa a nivel nacional e internacional reconoció por primera vez que durante el momento más crítico de la lucha contra el “huachicol” o combate al robo de diésel y gasolina, las reservas de combustible en México llegaron a disminuir al grado de que sólo había disponibilidad para una semana.

¿Se acuerdan cómo estaba la crisis? Llegamos a tener la mitad en el país de gasolineras sin abasto, ya tenemos. Algo que nunca dije en su momento por una cuestión estratégica, también porque tiene uno que andarse cuidando porque a los conservadores no les importa nada, qué les va a importar que le vaya mal al país”, expresó con respeto.

El mandatario aseguró que actualmente tenemos reservas suficientes y admitió que si no lo dijo en su momento, fue por razones estratégicas, porque “a los conservadores nada les importa”.

Hay cosas que no se pueden decir porque son capaces de todo, yo no dije cuando la crisis, que llegamos a tener reservas de gasolinas solo para una semana, y ahora tenemos reservas de 20 días, es decir, combustible suficiente en el país que no es los barcos sino lo que se tiene disponible”, indicó.