AMLO planea construir una nueva planta refinadora en Tabasco

Ciudad de México.- Además de una nueva planta refinadora en Tabasco, el próximo Gobierno no descarta construir una segunda planta en Campeche, dijo Andrés Manuel López Obrador.

El presidente electo confirmó el traslado de la dirección general de Pemex al Estado, y adelantó que habrá consultas para construir el Tren Maya y la segunda planta refinadora.

El presidente electo destacó que todos los proyectos de infraestructura que impulse su Gobierno serán sometidos a una consulta ciudadana, tal como paso con la cancelación de nuevo aeropuerto de Texcoco.

En el caso del Tren Maya habrá una consulta en la que serán incluidas las comunidades indígenas de la Península y el sureste.

Se va a consultar a todas las comunidades, conforme se establece en las prácticas democráticas. Ya no es el tiempo de la imposición. Lo que sucede es que no quieren algunos aceptar la nueva realidad y se oponen a que se le consulte a los ciudadanos, pero nosotros vamos a preguntarle al pueblo. Y si la gente dice que no, no. Pero, la gente va a decir que sí", confió.