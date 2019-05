AMLO por próximas elecciones en 6 estados suspenderá sus 'mañaneras'

Ciudad de México. – El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en el Palacio Nacional anunció que a partir de hoy dejarán de transmitirse sus actividades públicas en los canales de televisión de los estados que tendrán elecciones el próximo domingo.

Lo anterior por motivo al acuerdo que promueve el Instituto Nacional Electoral (INE) para que la conferencia de prensa matutina no se transmita en las entidades que celebrarán en entidades como Puebla, Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas.

Estoy de acuerdo y no hace falta que nos manden una notificación, que no se tramitan las conferencias donde hay elecciones. Que ya en lo que corresponde a nosotros a partir de mañana o de hoy, por la tarde ya no se transmite nada", indicó.