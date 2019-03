AMLO presume la identificación con la que viaja en vuelos comerciales

Ciudad de México.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México presumió su licencia de manejo permanente, expedida durante su gestión al frente de la Jefatura del entonces Distrito Federal, y cuyo documento utiliza para identificarse en los aeropuertos.

Tengo que llevar mi identificación y me identifico, la traigo en la cartera, lo que quiero mostrarles, no la encuentro… Ésta es mi identificación, ésta es mi licencia de manejo” señaló.

El mandatario explicó que ese documento el que utiliza en el aeropuerto cuando viaja a algún Estado de México y que procura causar las menores molestias posibles.

No viajo en avión privado, estoy viajando en aviones de línea, como cualquier ciudadano tampoco es algo tan extraordinario. No causamos molestias porque vamos muy puntuales para no afectar los vuelos y hemos resuelto bien todo, nada más hay llegar puntual porque no es que nos espere el avión nada, y tengo que llevar mi identificación y me identifico”, manitesfó.