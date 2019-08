AMLO rechaza que haya iniciado una persecución política contra Peña Nieto

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en conferencia de prensa, rechazó que su Gobierno haya iniciado una persecución política contra altos funcionarios de la administración de su antecesor, Enrique Peña Nieto, pero advirtió que no habrá impunidad para nadie, "sea quien sea".

El mandatario destacó que no actúa bajo consigna ni por venganza contra nadie. "Nunca he dado la orden de que se fabrique un expediente contra alguien, nunca, y no lo haré. No somos iguales", aseguró el mandatario.

Este diario informó el miércoles sobre las seis personas cercanas a Peña Nieto que están bajo la lupa de la Fiscalía General de la República, entre las que se encuentran tres exsecretarios y un extitular de Pemex, por acusaciones de corrupción, "lavado", huachicoleo y uso indebido del servicio público.

López Obrador afirmó que desde el inicio de su administración no ha hablado con el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, y que no le ha enviado "palomas mensajeras" para que atienda casos especiales.

Explicó que cuando sus funcionarios tienen informes de corrupción les pide que procedan de inmediato, sin importar de quién se trate. "Lo único que puedo comentar es que no hay impunidad para nadie, sea quien sea", indicó.

Legisladores de Morena, PAN y PRD rechazaron que se persiga a excolaboradores de Peña Nieto.