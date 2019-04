AMLO respecto a conflicto de Morena: "No participo en cuestiones partidistas"

Ciudad de México.- El conflicto entre Yeidckol Polevsnsky presidenta de Morena y Ricardo Monreal, coordinador de la bancada en el Senado, el presidente Andrés Manuel López Obrador puede interferir pues tiene la licencia en Movimiento de Regeneración Nacional, pero señaló que no se involucrará.

El mandatario destacó que no se meterá en dicho conflicto y agradece que no vayan a darles ese tipo de quejas.

No sé qué esté sucediendo y la verdad no me entero, no me dicen nada. Agradezco que me respeten mis compañeros, compañeras, no me tratan esos temas” comentó.