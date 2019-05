AMLO revela quien es el autor de la frase: "El hampa del periodismo"

Ciudad de México. - El presidente, Andrés Manuel López Obrador anunció que la polémica frase que utilizó la semana pasada, fue creación de Enrique Krauze.

El mandatario durante conferencia de prensa fue cuestionado por la polémica frase utilizada el pasado jueves con la que llamó a la prensa que lo critica "el hampa" del periodismo, que se encargaba de hacer propaganda para afectar su administración.

Sí fue fuerte, pero siempre ha existido el hampa del periodismo, esa es la verdad", expresó.

Además, aseveró que este término fue una creación de Enrique Krauze. "¿Saben quién acuñó esa frase? o algo parecido. No, pero no me equivoco, creo que fue el, Enrique Krauze".