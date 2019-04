AMLO se compromete a que no habrá sobrecosto con Santa Lucía

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, prometió que el aeropuerto de Santa Lucía, no tendrá sobrecostos y valdrá la pena, pues dentro 50 años, tendrá máximo desarrollo.

El comandante de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM), Manuel de Jesús Hernández González, dio a conocer que la Base Aérea de Santa Lucía, se escogió para construir el Aeropuerto Internacional “General Felipe Ángeles”, pues posee las medidas necesarias para un aeropuerto mixto, civil y militar.

La ceremonia, estuvo encabezada por AMLO y ahí, se informó que el nuevo aeropuerto, tendrá un máximo desarrollo para recibir a 80 millones de pasajeros en un tiempo estimado de 50 años.

Asegura que, con el aeropuerto, se ahorrarán al menos, 100 mil millones de pesos y en el 2021, se estará inaugurando la primera etapa del aeropuerto en Santa Lucía.

Estoy seguro que se va a cumplir en tiempo, en forma, que vamos a estar inaugurando ese nuevo aeropuerto, ese es el compromiso, en el 2021 y que no se va a ampliar el presupuesto destinado originalmente, como ha sido la mala costumbre, que se estima una obra en 100 mil millones y termina costando 300 mil. No va a pasar lo que sucedió con el tren Toluca-Ciudad de México, que se estimó en 30 mil millones y para terminarlo vamos a requerir un presupuesto adicional que en total va a significar 90 mil millones de pesos, tres veces más. Eso no, eso queda desterrado, eso pasa a etapas anteriores”, sostuvo.