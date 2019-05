AMLO se defiende de la crítica de OCDE: "Todos los días salen con eso"

Ciudad de México.- El presidente, Andrés Manuel López Obrador aseguró que los críticos de su Gobierno todos los días repiten que el crecimiento económico se va a caer y que ya parece una “cantaleta”.

Aseguró que los conservadores lanzan sus pronósticos como si ellos hubieran sido capaces de garantizar el crecimiento económico en 36 años de políticas neoliberales.

El mandatario pidió que se analicen los comienzos de las administraciones federales anteriores y reveló que durante el primer año de Gobierno de Ernesto Zedillo el crecimiento fue de menos 7 por ciento.

El Ejecutivo Federal agregó que los críticos de su Gobierno no están tomando en cuenta que no hay corrupción en su administración, como sí la había cuando ellos gobernaban.

Qué no vamos a crecer al 2 por ciento dicen ayer, que al 1.5 por ciento. Todavía no termina el año. Se los vamos a demostrar. Y les vamos a ganar porque hay una variable, como ellos mismos dicen en su lenguaje tecnócrata, que ahora nos ayuda mucho. Ya no hay la corrupción que existía cuando ellos gobernaban”, expresó.