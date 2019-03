AMLO se reunirá con banqueros del país para bajar comisiones

Ciudad de México.- El presidente, Andrés Manuel López Obrador, adelantó que sostendrá un reunión con los banqueros del país a quienes les hará una estrategia sobre la competencia entre empresas y pedirá menos concentración en las actividades económicas.

El mandatario, en conferencia de prensa indicó que la estrategia estará enfocado en la competencia.

Un factor importante en la Cuarta Transformación es el auspiciar una mayor competencia, más que regular que no haya monopolios es lograr que exista el libre comercio”, añadió.

El hecho de que no haya monopolios y que no se queden con todo el mercado, considero que no se resuelve reglamentando, pero podría quedar como una última instancia o recurso; hay otras formas, la más importante es que se permita que haya si es necesario más bancos, todos los que se requieran, si hay competencia ayudará a bajar comisiones’, aseguró.