AMLO sí iría por expresidentes corruptos, solo si el pueblo se lo pide

Ciudad de México.- El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, afirmó este martes que si la gente lo pide, se hará justicia con respecto a expresidentes del país, empezando por el exmandatario Salinas de Gortari.

"Enjuiciar y abrir los expedientes... siento que nos llevaría a una confrontación permanente como país, a empantanarse y no resolveríamos el problema.

"Pero si la gente dice: 'queremos, no le hace que nos confrontemos, pero queremos justicia', se hace justicia entonces de arriba para abajo, empezando por Salinas (de Gortari)", señaló López Obrador en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

AMLO agregó que ya ha demandado a los expresidentes Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto: "ya los he demandado en la Procuraduría en distintos momentos por traición a la patria y por actos de corrupción, nunca me he quedado callado".

Detalló que "soy demócrata y que sean los ciudadanos los que decidan".

En contraste, el presidente electo sostuvo que "es mejor para el país una decisión de Estado, un punto final, vamos a olvidar esa horrible historia. Entender que lo más importante es que acabemos de verdad con la corrupción e iniciemos etapa nueva".

"También pienso que hacia adelante cero impunidad, que no se perdone a nadie, que no se perdone al nuevo presidente, si traiciono al pueblo, que yo sea juzgado".

El morenista indicó esta mañana que podría haber perdón para casos de corrupción que se hayan cometido en el pasado.

Entrevistado después de rendir honores por el aniversario del inicio de la Revolución y el asesinato de Francisco I. Madero, comentó que se seguirán investigando los casos de corrupción que están en curso, pero sí habrá perdón.

“No es mi fuerte la venganza, y no creo que sea bueno para el país que nos empantanemos en estar persiguiendo a presuntos corruptos, además si se optara por eso, como somos honestos, tendríamos que empezar por los de arriba y no sólo los de ahora, de tiempo atrás, porque esta crisis no es del mes pasado. Entonces tenemos que resolver esto, porque si no todo va a ser puro escándalo, ‘hoy cayó fulano, mañana perengano’… porque tienen que ser los de mero arriba, no chivos expiatorios”, comentó.

En mayo pasado, cuando aún era candidato presidencial por la coalición ‘Juntos Haremos Historia’, aseguró que de ganar los comicios del 1 de julio no perseguiría a sus rivales políticos e incluso podrían realizar negocios dentro de la ley.

“Va a haber garantías para que no sean perseguidos, no somos rencorosos. Van a poder actuar con absoluta libertad, incluso hacer negocios lícitos. Va a haber un auténtico Estado de derecho”, aseguró.