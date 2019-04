AMLO sobre Roma: "Ya vi la película, trata un tema importantísimo"

Ciudad de México.- El presidente, Andrés Manuel López Obrador informó que vio Roma, cinco meses después, la multipremiada película de Alfonso Cuarón, y consideró que era una película extraordinaria: la historia y el guion.

Es un buen tema. Es extraordinario que no siendo que no siendo actores profesionales hayan actuado tan bien. Merecían ser considerados. Desde luego, no debe de darse de lado la dirección, la creación de la historia, del guion, es una buena película, muy buena película”, expresó.