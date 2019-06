AMLO sobre aranceles: "No caímos en la trampa de la confrontación”

Ojinaga, Chihuahua.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador en su gira presidencial pidió no caer en la trampa de confrontación con Estados Unidos por su amenaza arancelaria, la cual es "pasajera".

Donald Trump en mayo informó su intención de imponer un arancel de un 5 por ciento a todos los productos que su país importa desde México, "hasta que se detenga el flujo de migrantes indocumentados".

Luego de una serie de negociaciones entre las delegaciones de México y EU en Washington, la medida fue suspendida.

El mandatario retomó el tema durante su visita por Chihuahua, donde pidió no caer en la trampa de la confrontación con el país vecino del norte.

La amenaza fue pasajera, transitoria. No caímos en la trampa de la confrontación”, advirtió.

El Ejecutivo Federal dijo que “afortunadamente hubo un arreglo”, porque “nosotros no queremos la guerra comercial con Estados Unidos”.

López Obrador, indicó que el problema migratorio no se resuelve con la fuerza, con medidas coercitivas.

Eso se lo he dicho en dos, tres ocasiones al presidente Donald Trump y le escrito sosteniendo esta postura", destacó

El presidente celebró que ahora Trump haya aceptado este acuerdo "porque no nos conviene el pleito, no nos conviene la confrontación. Lo cortés, no quita lo valiente".

En la escuela, ¿qué decíamos si nos ofendían, si nos peleábamos? Decíamos, a la salida nos vemos. Pero resulta que ya no estamos en la escuela, estamos gobernado un país y no se puede así atender un asunto tan delicado. Además, la política se inventó entre otras cosas para evitar la guerra, para evitar la confrontación. Nosotros no queremos la guerra comercial con Estados Unidos", añadió.

Por ultimó reiteró que México seguirá ayudando a los migrantes, y para ello “vamos a invertir en el sureste y estamos promoviendo un programa para que haya desarrollo en los países de Centroamérica".